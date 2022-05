கேது கிரஹஸ்த முழு சந்திர கிரகணம்...எங்கு தெரியும்? - தோஷத்திற்கு என்ன பரிகாரம்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வைகாசி மாதம் 2ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை மே 16ஆம் தேதி முழு சந்திர கிரகணம் நிகழ உள்ளது. இந்த சந்திர கிரகணம் காலை 07.57 மணி முதல் பகல் 11.25 மணி வரை விசாகம் நட்சத்திரத்தில் நிகழும் கேது கிரஹஸ்த சந்திர கிரகணமாகும்.

சந்திரனுக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில் பூமி வரும் போது சந்திர கிரகணம் ஏற்படுகிறது. சந்திரனும் சூரியனும் பூமியின் எதிரெதிர் பக்கங்களில் இருக்கும் போது முழு சந்திர கிரகணம் நிகழ்கிறது.

இந்த ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம் ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி ஏற்பட்டது. இது நம் நாட்டில் காணப்படவில்லை. அப்படி என்றால் சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணம் உருவாகி 15 நாட்களுக்குப் பிறகு நிகழ்கிறது. இந்த ஆண்டு இரண்டு சந்திர கிரகணங்கள் நிகழவுள்ளன. முதல் சந்திர கிரகணம் 2022 இல் முதல் சந்திர கிரகணம் மே மாதம் 16ஆம் தேதி அன்று நிகழும். அது முழு சந்திர கிரகணம்.

English summary

A full lunar eclipse will occur on Monday, Vaikasi 2nd, May 16. This lunar eclipse is the Ketu planetary lunar eclipse which occurs from 07.57 am to 11.25 pm in the star Visakha.