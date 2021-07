காரிய தடைகளை ஏற்படுத்தும் நவகிரக தோஷங்கள் - இந்த பரிகாரங்களை செய்யுங்கள் வெற்றி கிடைக்கும்

News

சென்னை: "நாள் செய்யாததை கோள் செய்யும். கோள் செய்யாததை குலதெய்வம் செய்யும்" என்று நம் முன்னோர்கள் செய்வார்கள். நவகிரகங்கள்தான் பலருக்கும் நன்மை தீமைகளை அளித்து வருகின்றன. நவ கிரகங்களினால் தோஷங்கள் இருந்தால் பலருக்கும் காரிய தடைகள் ஏற்படும். தொழிலில் எதை தொட்டாலும் நஷ்டமாகவே இருக்கும். இந்த தோஷங்கள் நீங்க சில பரிகாரங்களை செய்யலாம். குல தெய்வ வழிபாடு செய்தால் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட கஷ்டங்கள் நீங்கும் காரியத்தடைகள் நீங்கி வெற்றி கிடைக்கும்.

வாழ்க்கையில் தோல்வியை மட்டுமே ருசிப்பவர்கள் அதைக்கண்டு துவண்டு விடாமல் இதுவும் கடந்து போகும் என்ற மனநிலைக்கு மாற வேண்டும். நம்பிக்கையோடு வாழ்க்கையை எதிர்கொள்ள வேண்டும். இல்லாதவர்களுக்கும் பசியோடு இருப்பவர்களுக்கும் தானம் செய்தால் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய தீமைகள் குறையும்.சனிக்கிழமையில் அன்னதானம் செய்வதன் மூலம் நவ கிரக தோஷம் நீங்கி வாழ்வில் ஏற்றம் உண்டாகும்

நவகிரக தோஷம் நீங்க சனிக்கிழமைகளில் நவதானியத்தால் செய்யப்பட்ட தோசையை சுத்தமான நல்லெண்ணெய் ஊற்றி சாப்பிடுங்கள். நவதானிய தோசை சனிக்கிழமை செய்து சாப்பிட்டால் நவ கிரகத்தால் ஏற்படும் தோஷங்கள் நீங்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. நாம் உண்ணும் உணவு, தானமாக கொடுக்கும் பொருட்களினாலும் தோஷங்கள் நீங்கும். எந்த தோஷம் இருந்தால் என்ன பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் என்ன தானமாக கொடுக்கலாம் என்று பார்க்கலாம்.

Navagraha Dosha Simple Remedies in astrology : No matter what it takes, some people will have obstacles and delays. Loss of business can cause problems in the family due to planetary faults. Doing some remedies will remove the flaws and get success.