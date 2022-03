தெய்வீக திருமணங்கள் நிகழ்ந்த பங்குனி உத்திரம் - விரதமிருந்தால் கல்யாணம் கைகூடும்

News

சென்னை: பங்குனி உத்திர நாளில் தான் தெய்வீக திருமணங்கள் அதிகம் நிகழ்ந்துள்ளதாக புராணங்கள் கூறுகின்றன. ஸ்ரீராமபிரான்-சீதாதேவி, லட்சுமணன்-ஊர்மிளை, பரதன்-மாண்டவி, சத்ருக்கணன்-ச்ருத கீர்த்தி என ஸ்ரீராம சகோதரர்களின் திருமணம் நடந்ததாக புராணங்கள் தெரிவிக்கின்றன. தெய்வீக திருமணங்கள் அதிகம் நிகழ்ந்த பங்குனி உத்திரத்தின் சிறப்புகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்.

பங்குனி உத்திரத் திருவிழா, இதற்குப் பெயர் கோடை வசந்த விழாவின் நுழைவு விழா என்று தான் அர்த்தம். பங்குனி மாதம் பிறந்து விட்டாலே கோடையும் வசந்தமும் வந்து விட்டது என்று தான் அர்த்தம். கோடை காலத்தின் ஆரம்பமே பங்குனி மாதம் தான். அதனால் தான் அதை வரவேற்கும் விதமாக விதமாக வசந்த விழா கொண்டாடப்படுகிறது. வட மாநிலங்களில் வசந்த காலத்தை வரவேற்கும் விதமாகவும் சகோதரத்துவத்தை வலியுறுத்தவும் எப்படி ஹோலிப் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறதோ, அது போலவே நம் தமிழகத்தில் பங்குனி உத்திரப் பெருவிழாவாகக் கொண்டாடி வருகிறோம்.

தமிழ்நாட்டில் வசந்த விழா என்பது பழங்காலந்தொட்டே பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது. இதைப்பற்றிய பாடல்களும் புறநானூற்றுப் பாடல்களில் இடம்பெற்றுள்ளது. ஹோலிப் பண்டிகையின் போது எப்படி சகோதரத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்களோ, அது போலவே பங்குனி உத்திரத் திருவிழாவின் தேரோட்டத்தின் போது சாதி மத வேறுபாடுகளைக் கடந்து அனைத்து தரப்பு மக்களும் தேர் வடம் பிடித்து இழுக்கிறோம்.

Panguni Uthiram 2022: (பங்குனி உத்திரம் 2022) Purana has it that most of the divine marriages took place on the day of the Panguni Uthiram. Legend has it that the marriage of Srirama brothers took place as Sriramaphran-Sitadevi, Lakshmanan-Urmilai...Let us learn about the specialties of the Panguni Uthiram where divine marriages occur most often.