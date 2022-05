ராகு கேது பெயர்ச்சி பலன் 2022: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வருமானம் கூரையை பிய்த்துக்கொண்டு கொட்டுமாம்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மேஷ ராகுவும், துலாம் கேதுவும் செவ்வாயைப்போலவும், சுக்கிரனைப் போலவும் செயல்படுகின்றனர். சுக்கிரன் அழகின் அதிபதி, செல்வத்தை தருபவர், செவ்வாய் வீரத்தின் நாயகன் ரத்தக்காரகன். மேஷ ராசியில் சஞ்சரிக்கும் ராகுவும் துலாம் ராசியில் பயணிக்கும் கேதுவும் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்னென்ன பலன்களை தரப்போகிறார்கள் என்று பார்க்கலாம்.

நவ கிரகங்களில் நிழல் கிரகங்கள் ராகுவும் கேதுவும் 18 மாதங்கள் ஒரு ராசியில் தங்கியிருந்து பலனை தருவார்கள். ராகு கேது பெயர்ச்சியால் 18ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு சில ராசிக்காரர்களுக்கு திடீர் அதிர்ஷ்டங்களும் யோகங்களும் தேடி வரும்.

3 மேட்டர்.. 3 பேருக்கு சிக்கல்.. ஊட்டியில் ரெய்டு விட்ட ஸ்டாலின்.. மேசைக்கு வந்த முக்கிய ரிப்போர்ட்!

மேஷ ராசியில் உள்ள ராகுவும், துலாம் ராசியில் உள்ள கேதுவும் சில ராசிக்காரர்களுக்கு வருமானத்தை அள்ளித்தரப்போகிறார்கள். இது பொதுவான பலன்தான். உங்களின் ஜாதகத்தில் கிரகங்களின் அமர்வு,தசாபுத்தியைப் பொறுத்து சிலருக்கு சாதகமாகவோ, பாதகமாகவோ பலன்கள் மாறலாம்.

English summary

Rahu ketu peyarchi 2022: (ராகு கேது பெயர்ச்சியால் 18 ஆண்டுகளுக்குப்பிறகு அதிர்ஷ்டத்தை அனுபவிக்கப்போகும் ராசிக்காரர்கள் யார்) Rahu travels in Aries and Ketu in Libra. Let's see who are the astrologers who will get lucky after 18 years by Aries Rahu Libra Ketu. Let's see how the benefits are for all 12 zodiac signs from Aries to Pisces.