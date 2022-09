சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் மண்டல, மகரவிளக்கு பூஜை..பக்தர்களுக்கு தேவஸ்தானம் குட்நியூஸ்

News

திருவனந்தபுரம்: சபரிமலையில் மண்டல,மகர விளக்கு பூஜை காலத்தில் எத்தனை பேர் வேண்டுமானாலும் ஐயப்பனை தரிசனம் செய்ய வரலாம் என தேவசம்போர்டு அறிவித்துள்ளது. கொரோனா கட்டுப்பாடுகளும் முற்றிலும் விலக்கிக்கொள்ள கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கேரளாவில் புகழ்பெற்ற சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் உள்ளது. இந்த கோவிலுக்கு தமிழகத்தில் இருந்து மட்டுமின்றி வெளிமாநிலம், வெளி நாடுகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் இருமுடி சுமந்து சென்று ஐயப்பனை தரிசனம் செய்வார்கள்.

சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் நடைபெறும் மண்டல பூஜை மற்றும் மரக விளக்கு தரிசனம் சிறப்பு பெற்றதாகும். மண்டல பூஜை மற்றும் மகர விளக்கு தரிசனத்துக்காக கார்த்திகை மாதம் 1ஆம்தேதி மாலை அணிந்து விரதம் இருந்து ஐயப்பனை தரிசனம் செய்ய பக்தர்கள் செல்வது வழக்கம்.

The Devasam Board has announced that as many people can come to have darshan of Lord Ayyappan during Mandala and Makara vilakku Pooja at Sabarimalai. It has been decided in the meeting to withdraw the Corona restrictions completely.