கும்ப ராசியில் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆட்சி பெற்று அமரும் சனிபகவான் - இந்த ராசிக்காரர்கள் கவனம்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நவகிரகங்களில் சனிபகவான் நீதிமான். சனிபகவான் அமர்ந்திருக்கும் இடத்தை விட பார்க்கும் இடங்களுக்கு பாதிப்பு அதிகம் என்பதால் பலருக்கு சனிபகவான் என்றாலே பயம்தான். சனி பகவான் வரும் 29ஆம் தேதி கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறார். 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தனது வீடான கும்ப ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமர்கிறார் சனிபகவான். இந்த இடப்பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கலாம்.

சனிபகவான் ஒருவரின் ஆயுள்காலத்தில் அர்தாஷ்டம சனியாக, கண்டச்சனியாக, அஷ்டம சனியாக ஆட்டி வைப்பார். ஏழரை ஆண்டுகாலம் ஏழரை சனியாக அமர்ந்து படிப்பினைகளைத் தருவார்.

சென்னை மாநகராட்சி பட்ஜெட்: 3 துறைகளுக்கு முக்கியத்துவம்?.. என்னென்ன துறைகள்?

நிகழ உள்ள அதிசார சனிப்பெயர்ச்சியால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு ஏழரை சனி காலம் தொடங்குகிறது. சில ராசிக்காரர்களுக்கு அர்த்தாஷ்டம சனி, கண்டச்சனி, அஷ்டம சனி தொடங்குகிறது. நீதியும், நியாமும் நேர்மையும் கொண்டவர்களை சனிபகவான் எதுவும் செய்ய மாட்டார். ஆணவத்தோடு ஆடுபவர்களின் தலையில் தட்டி நல்ல படிப்பிணையை தருவார் சனிபகவான்.

English summary

Sani peyarchi 2022: ( சனி பெயர்ச்சி 2022 மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி ) Saturn is about to move from Capricorn to Aquarius ( makaram to Kumbam) on April 29th 2022. Let's see which zodiac signs people should be careful with this Saturn transit.