சனிப்பெயர்ச்சி 2022: ஏழாரை சனியால் யாருக்கு கஷ்டம்... என்ன பரிகாரம் செய்தால் தப்பிக்கலாம்

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சனிபகவான் நீதிமான். நல்லவர்களுக்கு நல்லதைக் கொடுப்பார். தீயது நினைத்து தீயது செய்பவர்களுக்கு சரியான தண்டனை கொடுப்பார். மகர ராசியில் உள்ள சனிபகவான் சில மாதங்களில் கும்ப ராசிக்கு அதிசாரமாக பெயர்ச்சியாகப்போகிறார். சனிபகவானின் இடப்பெயர்ச்சியால் யாருக்கு ஏழரை சனி ஆரம்பிக்கிறது யாருக்கு ஏழரை சனி முடியப்போகிறது என்று பார்க்கலாம். இந்த சனிப்பெயர்ச்சியால் ஏற்படும் பாதிப்பில் இருந்து தப்பிக்க என்ன பரிகாரம் செய்யலாம் என்றும் பார்க்கலாம்.

சனியைப் போல கொடுப்பாரும் இல்லை, கெடுப்பாரும் இல்லை என்றே கூறலாம். சனி பகவான் 12 ராசியை சுற்றிவர 30 வருடங்கள் எடுத்துக் கொள்கிறார். அதனால்தான் 30 வருடம் வாழ்ந்தவரும் இல்லை. 30 வருடங்கள் தாழ்ந்தவரும் இல்லை என்ற பழமொழி உள்ளது. பொதுவாக ஒருவருக்கு ஏழரை சனியின் முதல் சுற்று மங்கு சனி என்றும் இரண்டாவது சுற்று பொங்கு சனி காலம் என்றும் கூறுவர்.

சனிபகவான் கோச்சார ரீதியாக 3, 6, 11ஆம் இடங்களில் சஞ்சரிக்கும் காலங்களில் எல்லா வகையிலும் முன்னேற்றமான பலன்களை ஏற்படுத்துவார். எடுக்கும் முயற்சிகளில் வெற்றி, பொருளாதார மேன்மை, குடும்பத்தில் சுபிட்சம் தொழில் வியாபார உத்தியோக ரீதியாக உயர்வுகள் உண்டாகும். எந்த எதிர்ப்புகளையும் சமாளிக்கக் கூடிய வலிமை வல்லமை. உடல்நிலையில் ஆரோக்கியம் போன்ற அனுகூலமான நற்பலன்கள் உண்டாகும்.

English summary

Sani Peyarchi 2022: (சனிப்பெயர்ச்சி 2022 ஏழரை சனி பாதிப்பு பரிகாரம்) Saturn in Makaram will shift to Kumbam in a few months. By the displacement of Saturn we can see to whom seven Saturn begins and to whom seven Saturn ends. Let's see what can be done to escape the effects of this tranquility.