சனி பெயர்ச்சி பலன் 2023: அள்ளிக்கொடுப்பார் சனி..ஆணவம் வேண்டாம்.. இந்த ராசிக்காரர்கள் ரொம்ப கவனம்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சனிபகவான் 30 ஆண்டுகாலத்திற்குப் பிறகு கும்ப ராசியில் பயணம் செய்யப்போகிறார். இந்த சனி பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு கோடீஸ்வர யோகத்தை தரப்போகிறது. அள்ளிக்கொடுக்கப்போகிறார் சனிபகவான். அதே நேரத்தில் சில ராசிக்காரர்களுக்கு கடுமையான சோதனைகளையும் தரப்போகிறார். சனிபகவான் பயணத்தால் யாரெல்லாம் பயணடையப்போகிறார்கள்? யாரெல்லாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கலாம்.

சனி பெயர்ச்சி 2023 ஜனவரி 17ஆம் தேதி திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படியும் 2023ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படியும் நிகழப்போகிறது. சனிபகவான் 2025ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் வரை வரை சனி பகவான் கும்ப ராசியில் பயணம் செய்யப்போகிறார்.

சனிபகவான் ஏழரை சனியாக பயணம் செய்யும் ராசிக்காரர்களுக்கும், அர்த்தாஷ்டம சனி, அஷ்டம சனியாக பயணம் செய்யும் ராசிக்காரர்களுக்கும் சில சோதனைகளையும் படிப்பினைகளையும் தரப்போகிறார். யாரெல்லாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கலாம்.

குரு பெயர்ச்சி 2022: திருமண யோகம் தரும் வியாழ நோக்கம்..யாருக்கு கெட்டிமேளம் கொட்டும்?

English summary

Sani Peyarch Palan 2023 - 2026: Lord Saturn will travel in Aquarius after 30 years. This transit of Saturn will give millionaire yoga to some zodiac sign. Lord Saturn is going to deliver. At the same time, he will also give severe tests to some zodiac sign. Who is going to travel by Saturn travel? Let's see who should be careful.