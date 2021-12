ஸ்ரீரங்கம் வைகுண்ட ஏகாதசி 2021 - மோகினியாக அருள்பாலித்த நம்பெருமாள் - நாளை சொர்க்கவாசல் திறப்பு

News

oi-Jeyalakshmi C

திருச்சி: வைகுண்ட ஏகாதசி பகல்பத்து திருவிழாவை முன்னிட்டு ஸ்ரீரங்கத்தில் நம்பெருமாள் இன்று மோகினி அலங்காரத்தில் எழுந்தருளி அருள்பாலித்தார். நாளைய தினம் சொர்க்கவாசல் திறப்பு நடைபெறுகிறது.

கடந்த ஆண்டை போலவே, இந்த ஆண்டும், கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்கும் விதமாக, அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி, ரங்கா ரங்கா கோபுரம் வழியாக காலை 7:00 மணி முதல், 9:00 மணி வரை பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

108 வைணவத் திருத்தலங்களில் முதன்மையானதும், பூலோக வைகுண்டம் என அழைக்கப்படும் ஸ்ரீரங்கம் அருள்மிகு ரங்கநாத சாமி திருக்கோவில் திருஅத்யயன உற்சவம் எனப்படும் வைகுண்ட ஏகாதசி திருவிழா உலகப் புகழ்பெற்ற விழாவாகும். மார்கழி மாதம் என்றாலே அது பெருமாளுக்குரியது என்பது நம்பிக்கை. அப்படிப்பட்ட மார்கழியில் முக்கியமான நாள் வைகுண்ட ஏகாதசி. பெருமாள் பக்தர்களுக்கு வைகுண்ட ஏகாதசி மிகவும் முக்கியமான திருநாள். அன்றைய நாளில் விரதமிருந்து கண்விழித்து பெருமாளை தரிசனம் செய்வது சிறப்பு.

தற்போது வைகுண்ட ஏகாதசி பகல் பத்து உற்சவம் ஸ்ரீரங்கத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதன் அடிப்படையில் நாளைய தினம் வைகுண்ட ஏகாதசி கொண்டாடப்படுகிறது.

English summary

Srirangam Ranganathar Temple Namperumal in Mohini attire today in Srirangam on the eve of Vaikunda Ekadasi Pagal Pathu Festival. The gates of heaven are opening tomorrow. Like last year, this year too, the District Collector has announced that pilgrims will be allowed through the Ranga Ranga Tower from 7:00 am to 9:00 pm, following the guidelines of the government, to prevent the spread of the corona virus.