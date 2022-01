காவிரி நதிக்கரையில் சயன கோலத்தில் அருள்பாலிக்கும் பெருமாள்... பஞ்சரங்க தலங்களின் சிறப்புகள்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: காவிரி பாயும் நதிக்கரையில் எழுந்தருளி மக்களுக்கு அருள்பாலிக்கிறார் பள்ளி கொண்ட பெருமாள். அவை பஞ்சரங்க தலங்களாக பக்தர்களால் போற்றப்படுகின்றன. பள்ளி கொண்ட பெருமாளை தரிசனம் செய்வது தனி சிறப்பு. தமிழகத்தில் சிறப்பு வாய்ந்த ஸ்ரீரங்கம் போல மேலும் நான்கு கோவில்கள் இணைந்து பஞ்சரங்க தலங்களாக போற்றப்படுகின்றன. ஆதிரங்கம், மத்தியரங்கம், அப்பாலரங்கம், சதுர்த்தரங்கம், பஞ்சரங்கம் என்ற ஐந்து தலங்கலாகும். இந்த தலங்களின் சிறப்புகளையும் பெருமைகளையும் சுருக்கமாக அறிந்து கொள்வோம்.

கர்நாடக மாநிலம் மற்றும் தமிழகம் என காவிரி ஆறு பாயும் ஆற்றங்கரையில் ஸ்ரீமகாவிஷ்ணுவின் கோயில்கள் அமைந்துள்ள நதித்திட்டுக்கள் ஆகும். ரங்கம் என்றால் ஆறு பிரிந்து செல்லும் இடத்திலுள்ள மேடான பகுதி என்று பொருளாகும். அதே போல், ரங்கம் என்றால் மண்டபம், அரங்கம், சபை எனவும் பொருள்படும்.

வீரத்தை பிரதிபலிக்கும் அலங்கார ஊர்தி..சூப்பர்! ஆனால், நத்தம் கணவாய் யுத்தம் பாட புத்தகங்களில் ஏறுமா?

இந்து சமயத்தின் இரண்டு கண்களாக போற்றப்படுவது சைவமும், வைணவமும். இதில் சைவ சமயத்தில் உப பிரிவுகளாக சாக்தம், காணாபத்யம், கௌமாரம், சௌரம் என இருந்தாலும் கூட, அனைவருக்கும் உரிய பொதுவான மந்திரம் ஐந்து என்ற எண்ணை ஞாபகப்படுத்தும் "ஓம் நமச்சிவாய" பஞ்சாட்சர மந்திரம் ஆகும். அதே போலத்தான், ஸ்ரீமகாவிஷ்ணுவை முழுமுதற் கடவுளாக போற்றி வணங்கும் வடகலை மற்றும் தென்கலைப் பிரிவை பின்பற்றும் அனைத்து வைணவ பக்தர்களுக்கு உரியது எட்டெழுத்து மந்திரமான, "ஓம்நமோநாராயணய". ஆனால், இந்த எட்டெழுத்து மந்திரத்தையும் தாண்டி, ஐந்து என்ற எழுத்தை உணர்த்தும் பஞ்சசம்ஸ்காரம், பஞ்ச தத்துவங்கள், பஞ்சரங்க தலங்கள் அதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக மதிக்கப்படுகிறது. அது என்னவென்று பார்க்கலாம்.

English summary

Lord Mahavishnu Pancharanga Kshetrams: (பெருமாளின் பஞ்சரங்க தலங்கள்) These are a set of five Perumal temples located on the banks of River Kaveri in South India. Hence, they are also called as Pancharanga Kshetrams.