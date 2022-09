திருப்பதியில் பிரம்மோற்சவம்..தமிழக பக்தர்களே ஸ்பெஷல் பஸ் ரெடி.. எங்கிருந்து புறப்படும்? முழு விபரம்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் நடைபெறவுள்ள பிரம்மோற்சவத்தை ஒட்டி பக்தர்கள் வசதிக்காக தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம், 150 சிறப்பு பேருந்துகளை திருப்பதி இயக்க உள்ளது.

இந்தியாவின் பணக்கார கடவுளை தரிசனம் செய்ய தினசரியும் பல லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர். திருவிழா நாட்களில் பக்தர்கள் பல மணி நேரம் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்வார்கள்.

வழக்கமாக புரட்டாசி, மார்கழி மாதங்களில் ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய பல லட்சம் பேர் திருப்பதிக்கு வருகை தருவார்கள். செப்டம்பர் 27 முதல் அக்டோபர் 5ஆம் தேதி வரை திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் பிரம்மோற்சவ விழா நடைபெறவுள்ளது. எனவே பெருமாளை தரிசனம் செய்யப்போகும் பக்தர்களின் வசதிக்காக தமிழகத்தில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன.

English summary

The Tamil Nadu Government Transport Corporation is going to run 150 special buses to Tirupati for the convenience of the devotees in connection with the Brahmotsavam to be held at the Tirupati Elumalaiyan Temple.