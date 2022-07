திருவட்டாறு ஆதிகேசவ பெருமாள் கோவில் கும்பாபிஷேகம்..418 ஆண்டுகளுக்குப் பின் கோலாகலம்

News

கன்னியாகுமரி: பிரசித்தி பெற்ற திருவட்டாறு ஆதிகேசவ பெருமாள் கோயிலில் 418 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இன்று மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றுள்ளது. இந்த விழாவில் தமிழக அமைச்சர்கள் சேகர்பாபு, மனோ தங்கராஜ் பங்கேற்றனர். தமிழக பக்தர்கள் மட்டுமல்லாது கேரள பக்தர்களும் கோவில் கும்பாபிஷேக விழாவில் பங்கேற்றனர்.

108 வைணவத்திருப்பதிகளில் ஒன்றானதும் நம்மாழ்வாரால் பாடல் இயற்றப்பெற்றதுமான திருவட்டாறு ஆதிகேசவப்பெருமாள் கோவிலில் மகா கும்பாபிஷேக விழாவுக்கான சிறப்பு பூஜைகள் கடந்த மாதம் 29ஆம் தேதி தொடங்கின. கும்பாபிஷேக தினமான இன்று அதிகாலை 3.30 மணிக்கு கணபதி ஹோமம், பிரசாத பிரதிஷ்டை, சுபமுகூர்த்தத்தில் பிரதிஷ்டை, சித்பிம்ப சம்மேளனம், உச்சபூஜை, பிரதிஷ்டை தக்‌ஷிணை நஸ்காரம், உப தேவன்மாருக்கு பிரதிஷ்டை நடைபெற்றது. காலை 5.10 மணி முதல் 5.50 மணி வரை பிரதிஷ்டை, ஜீவகலச அபிஷேகம் நடைபெற்றது. காலை 6 மணி முதல் 6.50 மணிக்குள் அஷ்டபந்தன மஹா கும்பாபிஷேக பெருவிழா நடைபெற்றது.

ஆதிசேஷ சர்ப்பத்தின் மீது புஜங்க சயனத்தில், யோக முத்திரையில் மேற்கு நோக்கிப் பள்ளிகொண்டிருக்கிறார் ஆதிகேசவ பெருமாள். ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர், திருவனந்தபுரம் பத்மநாப சுவாமி கோயில் ஆகிய திருத்தலங்களுக்கு முந்தைய பழைமையான கோயில் திருவட்டாறு. திருவட்டாறில் 22 அடி நீளத்தில் பள்ளிகொண்டிருக்கும் பெருமாளுக்கு, ஆதிகேசவர் எனப் பெயர் வந்ததற்கு புராண கால கதை ஒன்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.

