திருப்பதி ஏழுமலையான் தொடங்கி... அத்திவரதர் வரை ஒரே இடத்தில் 108 திவ்ய தேச பெருமாள்கள் தரிசனம்

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மகாவிஷ்ணுவின் 108 திவ்ய தேசங்களையும் ஒரே இடத்தில் தரிசனம் செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது. சென்னை, கோயம்பேட்டை அடுத்துள்ள வானகரத்தில் உள்ள ஸ்ரீவாரு வெங்கடாஜலபதி கல்யாண மகாலில் 25,000 சதுரஅடி பரப்பளவில் 108 திவ்ய தேச பெருமாள்கள் எழுந்தருளச் செய்யப்பட்டு உள்ளன.

திவ்ய தேசங்கள் என்பது பெருமாளுக்குரிய 108 வைணவத் திருத்தலங்களைக் குறிக்கும். இந்த ஆலயங்களில் பன்னிரு ஆழ்வார்கள் பாடி நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தங்கள் பாடப்பட்ட சிறப்பு வாய்ந்ததாகும். ஆழ்வார்கள் பாடிய திவ்ய தேசங்களைப் பற்றிய பாடல்கள் மஞ்களாசாசனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

அப்படி ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் பாடப்பெற்ற 108 திருத்தலங்கள் திவ்ய தேசங்கள் என்றழைக்கப்படுகிறது. இதில் 105 திருத்தலங்கள் இந்தியாவிலும், ஒன்று நேபாளிலும் இருக்கிறது. மற்ற இரண்டு வானுலகில் இருபதாக வைணவ சமய வழிபாட்டாலர்கள் கூறுகின்றனர்.

காவிரி நதிக்கரையில் சயன கோலத்தில் அருள்பாலிக்கும் பெருமாள்... பஞ்சரங்க தலங்களின் சிறப்புகள்

English summary

It is arranged to see all the 108 Divya Desham of Lord Vishnu in one place. At the Srivaru Venkatajalapathy Kalyana Mahal in Vanakaram, near Coimbatore, Chennai, 108 Divya Desa Perumals have been erected on an area of 25,000 square feet.