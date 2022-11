பொன்னியின் செல்வனுக்கு வால் நட்சத்திரம்.. பிரிட்டன் அரச குடும்பத்திற்கு சந்திர கிரகணம்: பரபர ஜோதிடம்

News

oi-Halley Karthik

லண்டன்: இந்த ஆண்டின் கடைசி சந்திர கிரகணம் வரும் 8ம் தேதி நடக்கிறது. ஆனால் இந்த சந்திர கிரகணத்தால் பிரிட்டனின் அரச குடும்பத்தினருக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் என ஜோதிடர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

அதேபோல அமெரிக்காவில் நடக்க இருக்கும் இடைத்தேர்தலிலும் இந்த சந்திர கிரகணம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் ஜோதிடர்கள் கணித்துள்ளனர்.

இந்தியா போன்ற பாரம்பரிய பன்பாட்டை கடைப்பிடிக்கும் நாடுகளில் இதுபோன்று ஜோதிடம் பார்த்து கிரகணம் குறித்து கூறுவது இயல்பானதாக இருக்கையில், தற்போது அமெரிக்காவில் ஜாதகம் பார்த்து கிரகண பலன்களை கணித்திருப்பது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

The last lunar eclipse of the year will take place on the 8th. But astrologers have warned that the British royal family will be affected by this lunar eclipse. Astrologers also predict that this lunar eclipse will have an impact on the mid-term elections in the United States. While it is normal to look at astrology and tell about the eclipse in traditional cultures like India, now in the United States it is surprising to see eclipse benefits.