திருமலையில் வைகுண்ட ஏகாதசி - 10 நாட்கள் சொர்க்கவாசல் வழியாக பக்தர்கள் தரிசிக்க அனுமதி

திருப்பதி: திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் வரும் 13ஆம் தேதியன்று வைகுண்ட ஏகாதசி திருவிழாவும், 14ஆம் தேதியன்று துவாதசி விழாவும் நடைபெறுகிறது. அதைத்தொடர்ந்து இராப்பத்து திருவிழாவும் 22ஆம் தேதி வரை 10 நாட்கள் நடைபெறும். பரமபத வாசல் எனப்படும் வைகுண்ட வாசல் வழியாக பக்தர்கள் சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்யலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. உள்ளூர் பக்தர்களுக்கு தினசரி 5ஆயிரம் டிக்கெட்டுகள் வீதம் 10 நாட்களுக்கு 50 ஆயிரம் இலவச டிக்கெட்டுகள் விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இந்தியாவில் தீயாய் பரவும் கொரோனா.. 2 லட்சத்தை நெருங்கிய தினசரி பாதிப்பு! ஓமிக்ரான் பாதிப்பும் உயர்வு

ஏழுமலையான் கோயிலில் வரும் 13ஆம் தேதி நடைபெறும் வைகுண்ட ஏகாதசி திருவிழா அன்று சொர்க்க வாசல் திறப்பு நிகழ்ச்சியின் போது, முக்கிய வி.ஐ.பி. பக்தர்களுக்கு பிரேக் தரிசனம், இலவச தரிசனம், ஸ்ரீவாணி ட்ரஸ்டுக்கு காணிக்கை வழங்கிய பக்தர்களுக்கான தரிசனங்களில் பக்தர்கள் சாம் தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.

ஓமிக்ரான் நோய்த் தொற்று பரவல் காரணமாக, திருப்பதியில் உள்ள உள்ளூர் மக்களுக்கு மட்டும முதலில் வருபவர்களுக்கு முன்னுரிமை என்ற அடிப்படையில் 10 நாட்களுக்கு ஒரு முறை இலவச தரிசன டிக்கெட் வழங்கப்படும் என்று தேவஸ்தானம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

The Vaikunta Ekadasi Festival is held on the 13th at the Tirupati Ezhumalayan Temple and the Duvadasi Festival is held on the 14th. It will be followed by the Night Festival which will be held for 10 days till the 22nd.