ஒன்பது கோளும் ஒன்றாய் கொண்ட பிள்ளையார்..எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அருளை வாரி வழங்குவார் தெரியுமா?

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஒன்பது கோளும் ஒன்றாய் இணைந்த பிள்ளையாரை வணங்கினால் நவகிரக தோஷங்கள் நீங்கும். விநாயகர் சதுர்த்தி புதன்கிழமை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் எந்த ராசிக்காரர்கள் எந்த விநாயகரை வணங்க வேண்டும் என்றும் இந்த தருணத்தில் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு விநாயகரின் அருள் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

விநாயகர் சதுர்த்தி ஆவணி மாதம் வளர்பிறை சதுர்த்தி திதியில் அனைத்து இந்துக்களாலும் கொண்டாடப்படுகிறது. 'வி' என்பதற்கு 'இல்லை' என்று அர்த்தம். நாயகன் என்றால் தலைவன் விநாயகர் என்பது, இவருக்கு மேல் பெரிய தலைவர் எவருமில்லை என்பது முழுப் பொருளாகும். கோவில்களில் விநாயகப் பெருமானுக்கு அர்ச்சனை செய்யப்படும்போது 'ஓம் அநீஸ்வராய நம' என்றும் கூறுவார்கள். அநீஸ்வராய என்பதற்கு தனக்கு மேல் ஒரு ஈஸ்வரன் இல்லை என்பது பொருளாகும்.

விநாயகரை முதல் கடவுளாக போற்றப்படுவதற்கு உதாரணமாக பல காரணங்கள் கூறப்படுகிறது. ஞானப்பழத்தை அடைய தாய், தந்தையை சுற்றி வந்து ஆன்மீக தத்துவத்தை முதன் முதலில் எடுத்துரைத்தவர் கணபதி. பொருள் மற்றும் ஆன்மீக தத்துவங்களின் இணைப்பாக விளங்கும் நம் உடலின் மூலாதார சக்கரத்தை கணபதி ஆளுவதாக அவர்கள் நம்புகிறார்கள். ஓம் என்பதை பிரணவ மந்திரம் என்று இந்துகள் சொல்லுகிறார்கள். பிரணவ மந்திரமே உலகம் தோன்றுவதற்கு முன் எங்கும் நிரம்பியிருந்ததாக கருதுகிறார்கள். அ + உ+ ம் என்பதன் இணைப்பே ஓம் ஆகும். அ என்பது முருகனையும், உ என்பது பிள்ளையாரையும், ம் என்பது சிவசக்தியை குறிப்பதாகும்.

விநாயக சதுர்த்தி கொண்டாட்டம்.. ஆகஸ்ட் 31இல் இறைச்சி விற்பனைக்கு முழு தடை! பெங்களூர் மாநகராட்சி பரபர

English summary

Vinayagar Chaturthi 2022: These zodiac signs will get immense benefits: விநாயகர் சதுர்த்தி விழா இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அற்புத பலன் கிடைக்கப்போகிறது. According to astrology, some people of some zodiac signs have special grace of Lord Ganesha. Let us know that Lord Ganesha bestows his special grace on the people of which zodiac sign.