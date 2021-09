புரட்டாசி மாத சனிக்கிழமை: திருமண தடை நீங்க பெருமாளுக்கு மாவிளக்கு ஏற்றி வழிபடுங்க

Astrology

சென்னை: புரட்டாசி மாதம் பிறக்கப்போகிறது. ஆடி வெள்ளி, ஆவணி ஞாயிறு சிறப்பானது போல புரட்டாசி சனிக்கிழமை பெருமாளுக்கு விரதம் இருந்து வழிபட ஏற்ற நாள். புரட்டாசி சனிக்கிழமைகளில் பச்சரிசி வெல்லம் கலந்து மாவு உருண்டை செய்து தீபம் ஏற்றி பெருமாளை வணங்க திருமண தடைகள் நீங்கும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை.

பெருமாள் திருமலையில் அவதரித்தது புரட்டாசி மாதம் திருவோண நட்சத்திரத்தில் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு புரட்டாசி மாதம் பெருமாளுக்கு உகந்த ஏகாதசி திதியும் திருவோண நட்சத்திரமும் கூடிய சுப நாளில் பிறக்கிறது. மகாவிஷ்ணுவின் அவதாரமாக காஞ்சிபுரத்தில் வேதாந்த தேசிகர் அவதரித்தது புரட்டாசி மாதத்தில் இவ்வாறு புரட்டாசி மாதம் மகாவிஷ்ணுக்கு உகந்த மாதம் ஆனது. சனிக்கிழமைகளில் பொதுவாக பெருமாளுக்கு விரதமிருப்பது வழக்கம் தான். இதில், புரட்டாசி மாத சனிக்கிழமைக்கென ஒரு விசேஷம் இருக்கிறது.

புரட்டாசி சனிக்கிழமையில் தான் சனிபகவான் அவதரித்தார். அதன் காரணமாக, அவரால் ஏற்படும் கெடுபலன்கள் குறைய காக்கும் கடவுளான திருமாலை வணங்குவது வழக்கத்தில் வந்தது. திருப்பதி வெங்கடாசலபதியைக் குலதெய்வமாகக் கொண்டுள்ள குடும்பங்களில் மாவிளக்கு ஏற்றி திருவாராதனம் செய்வது வழக்கம். மாவு உருண்டை என்பது ஏழுமலையையும் அதன் மேல் பற்ற வைக்கும் தீபம் வேங்கடவனையும் குறிக்கும். திருமணம் நடைபெறுவதில் பல தடைகள் ஏற்படுகின்றன. மாப்பிள்ளைக்கு பெண் அமைவதும் பெண்ணிற்கு மாப்பிள்ளை அமைவதும் பெரும்பாடாக இருக்கிறது. தோஷங்களும் தடைகளும் நீங்கி திருமணம் நடைபெற புரட்டாசி சனிக்கிழமைகளில் பெருமாளை நினைத்து விரதம் இருக்க வேண்டும்.

Puratasi matham 2021 Puratasi Saturday Viratham. There are many barriers to marriage. It is common for the groom to have a bride and for the bride to have a groom. In order for the marriage to take place after removing the defects and obstacles, one should fast on Protestant Saturdays thinking of Perumala. It is the belief of the devotees that on Purattasi Saturdays, the ban on marriage will be lifted by mixing the paste of Vellam and making a ball of flour and lighting a lamp to worship Perumal.