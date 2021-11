ஸ்ரீரங்கம் வைகுண்ட ஏகாதசி - டிசம்பர் 3ல் திருநெடுந்தாண்டகம், டிச.14ல் சொர்க்கவாசல் திறப்பு

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

திருச்சி: ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் ஆலயத்தில் டிசம்பர் 03 ஆம் தேதி திருநெடுந்தாண்டகத்துடன் வைகுண்ட ஏகாதசி விழா துவங்குகிறது. சொர்க்கவாசல் திறப்பு என அழைக்கப்படும் பரமபதவாசல் திறப்பு அதிகாலை டிசம்பர் 14ஆம் தேதி அதிகாலை 4.45 மணிக்கு திறக்கப்படுகிறது.

அமாவாசை, பௌர்ணமி நாட்களிலிருந்து 11-ஆம் நாள் ஏகாதசி எனப்படுகிறது. அவை சுக்லபட்ச ஏகாதசி, கிருஷ்ணபட்ச ஏகாதசி எனப் படுகின்றன. ஒரு வருடத்தில் 24 அல்லது 25 ஏகாதசிகள் வரும். அனைத்து ஏகாதசி களிலும் விரதமிருந்து வழிபடுவோர் பிறவித்துயர் நீங்கி வைகுண்ட பதவி அடைவர் என்பது நம்பிக்கை.

வருடம் முழுதும் ஏகாதசி விரதம் அனுஷ்டிக்க இயலாதவர்கள், மார்கழி மாதத்தில் வரும் வைகுண்ட ஏகாதசியில் மட்டுமாவது விரதம் மேற்கொள்வது சிறப்பான பலன் களைத் தரும். மூன்று கோடி ஏகாதசிகளில் விரதம் இருந்த பலனைத் தரக்கூடியது என்பதால் வைகுண்ட ஏகாதசி முக்கோடி ஏகாதசி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஏகாதசி அன்று தன்னை வழிபடுவோர்க்கு வைகுண்டப்பதவி அளிப்பதாகவும் கூறி அருளினார். அந்த தினமே வைகுண்ட ஏகாதசியாக பெருமாள் ஆலயங்களில் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.

English summary

Srirangam Vaikunda Ekadasi - Thirunedunandakam on December 3, Sorgavasal Opening on December 14 The Vaikunda Ekadasi festival begins on December 03 at the Srirangam Ranganathar Temple with Thirunedunthakam. The Paramatman Gate, also known as the Sorgavasal opens at 4.45 am on December 14.