ஆடி அசைந்து வந்த அழகர் கோவில் திருத்தேர்.. கோவிந்த முழக்கமிட்டு வடம் பிடித்து இழுத்த பக்தர்கள்

மதுரை: அழகர்கோவில் கள்ளழகர் திருக்கோயிலில் ஆடித் திருவிழா திருத்தேரோட்டம் கோலாகலமாக, கள்ளழகர் ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருடன் சமேதராக தேரில் பவனி வந்தார். பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கோவிந்தா முழக்கத்துடன் திருத்தேரினை வடம் பிடித்து இழுத்தனர்.

அழகர் கோயில் மதுரையிலிருந்து 21 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள அழகர் மலையில் அமைந்துள்ள திருமால் கோவிலாகும். இக்கோயில் ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட 108 வைணவ திவ்யதேசங்களுள் ஒன்று. சித்திரைத் திருவிழாவின்பொழுது, கள்ளழகர் கோவிலிலிருந்து புறப்பட்டு மீனாட்சி திருக்கல்யாணத்திற்கு மதுரை நகருக்கு வருகிறார். இந்த விழா மதுரையில் வெகுவிமர்சையாக நடைபெறும்.

அதேபோல் ஆண்டுதோறும் ஆடி மாதம் பௌர்ணமி அன்று நடைபெறும் அழகர் கோயில் தேரோட்டம் மிகவும் புகழ் பெற்றது. அழகர் மலை கள்ளழகர் கோவிலில் ஆடித்திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Alagar kovil Aadi Therottam: Kallagar temple Therottam( அழகர் கோவில் ஆடித்தேரோட்டம் பூதேவி ஸ்ரீதேவியுடன் வலம் வந்த கள்ளழகர்) At the Alaghar Temple, Kallaghar Temple, Aadith Festival Thirutherottam Koalagam, Kallaghar Sridevi Bhudevi came with her mother as Samedar in a chariot. Tens of thousands of devotees chanted Govinda slogans and pulled the priest by a rope.