விநாயகர் சதுர்த்தி.. பிள்ளையார்பட்டியில் கஜமுக சூரசம்ஹாரம்..மூஞ்சூரு வாகனமானது எப்படி தெரியுமா?

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சிவகங்கை: விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவை முன்னிட்டு பிள்ளையார்பட்டி கற்பக விநாயகர் ஆலயத்தில் நாளைய தினம் முக்கிய நிகழ்வாக கஜமுகாசூரசம்ஹாரம் நடைபெற உள்ளது. ஆகஸ்ட் 30ம் தேதி திருத்தேரோட்டம் நடைபெறும் அன்று மாலை 4.30 மணி முதல் இரவு 10.00 மணி வரை வருடம் ஒருமுறை மட்டும் நடைபெறும் சந்தனக்காப்பு சிறப்பு அலங்காரத்தில் மூலவர் பக்தர்களுக்கு தரிசனம் தருவார். கஜமுகாசூரசம்ஹாரம் நடைபெறும் புராண கதை பற்றி பார்க்கலாம்.

காரைக்குடி அருகே உள்ள பிள்ளையார்பட்டியில் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீகற்பக விநாயகர் கோயில் உள்ளது. இங்கு ஆண்டுதோறும் விநாயகர் சதுர்த்திப் பெருவிழா 10 நாட்கள் வெகு விமர்சையாக நடைபெறும். இந்தாண்டு, வரும் 31ம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கொண்டாடப்படுகிறது.

இதனையொட்டி கற்பக விநாயகர் கோயிலில் கடந்த 22ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் விழா துவங்கியது. 2ம் திருநாள் முதல் 8ம் திருநாள் வரை தினந்தோறும் காலையில் வெள்ளி கேடகத்திலும், இரவு மூஷிக, சிம்மம், பூத, கமல, ரிஷப, மயில், குதிரை உள்ளிட்ட வாகனங்களில் சுவாமி எழுந்தருளி திருவீதி உலா நடந்து வருகிறது.

ஆறாம் திருநாளான நாளை சனிக்கிழமை மாலை 4.30 மணியளவில் கோயிலின் வடக்கு கோபுரம் அருகே கற்பகவிநாயகர் எழுந்தருளி திருவீதி உலாவின் போது அசுரனை வதம் செய்யும் கஜமுக சூரசம்ஹாரம் நடைபெறுகிறது. புராண நிகழ்வாக இந்த கஜமுகாசூரசம்ஹாரம் ஆண்டு தோறும் நடத்தப்படுகிறது.

விநாயகர் சதுர்த்தி 2022: எல்லோருக்கும் பிடித்த பிள்ளையார்..எப்படி வணங்குவது..பூஜை விதிகள் என்ன?

English summary

Vinayagar Chaturthi festival, Gajamuga surasamharam: (விநாயகர் சதுர்த்தி பிள்ளையார்பட்டியில் கஜமுகா சூரசம்ஹாரம்) On the occasion of Vinayagar Chaturthi festival, Gajamuga surasamharam is going to be held as a major event at Pilliyarpatti Karpaka Vinayagar Temple tomorrow.