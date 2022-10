ஆர்எஸ்எஸ் தலைவருக்கு கும்பிடு.. மீசை வைத்த நபர் முத்துராமலிங்க தேவரா? புகைப்படம் உண்மையா? Fact Check

Fact Check

சென்னை: சுதந்திர போராட்ட வீரரான முத்துராமலிங்க தேவரின் ஜெயந்தி மற்றும் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு நேற்று அவரை போற்றி பல்வேறு பதிவுகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடப்பட்டன. அத்துடன் அவர் குருஜி என்று அழைக்கப்படும் ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைவரான கோல்வாக்கரை சந்தித்து வணங்கியதாக பாஜகவினர் மற்றும் இந்துத்துவ அமைப்புகளை சேர்ந்தவர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர். இதன் உண்மை தன்மையை சற்று அலசுவோம்.

முத்துராமலிங்க தேவர் சுதந்திர போராட்ட காலங்களிலும் அதன் பிறகும் தென் தமிழக மக்களிடையே பெரும் செல்வாக்குடன் வளம் வந்தவர். தென் தமிழகத்தை சேர்ந்த மக்கள் அவரை தனிப்பெரும் தலைவராக நூற்றாண்டுகள் கடந்தும் போற்றி புகழ்ந்து விழா எடுத்து வருகிறார்கள்.

இந்த சூழலில் முத்துராமலிங்க தேவர் மதுரை வந்த ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைவர் கோல்வாக்கரை சந்தித்ததாக கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்கு முன் பாஜக முன்னாள் தேசிய செயலாளர் எச்.ராஜா பேஸ்புக்கில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டு இருந்தார்.

On the occasion of the Birthday and Memorial Day of freedom fighter Muthuramalinga Devar, various posts were published on social media to praise of hi. Also members of the BJP and Hindu organizations are saying that Muthuramalinga devar met Leader of RSS Golwakar.