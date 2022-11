5ஜி டவர்களால் அதிகரிக்கும் கேன்சர் பாதிப்பு.? கவனமாக இருக்க எச்சரிக்கும் நெட்டிசன்கள்.! உண்மை என்ன

Fact Check

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: மொபைல் பயன்பாடு காரணமாக பல்வேறு உடல்நிலை பாதிப்புகள், குறிப்பாக கேன்சர் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதாக இணையத்தளங்களில் தகவல் பரவி வருகிறது.

இந்த காலத்தில் மொபைல் போன் என்பது நமது வாழ்க்கையில் தவிர்க்கவே முடியாத ஒன்றாகிவிட்டது. ஆன்லைன் ஷாப்பிங் முதல் டேட்டிங் வரை எல்லாமே ஆன்லைன் என்றாகவிட்டது.

மொபைல் போன் இல்லாமல் ஒரு நாள் வாழ்க்கையை ஓட்டுவதே இங்குப் பலருக்கும் பெரிய சவாலாகவே இருக்கும். அந்த அளவுக்கு மொபைல் போன் நமது வாழ்க்கையில் பிரிக்கவே முடியாத ஒன்றாகிவிட்டது.

English summary

Mobiles aren't increasing the risk of cancer: No Mobiles are not increasing the risk of any time of caners.