பதவியேற்றதும் முதல் வேலையாக.. கோயிலுக்கு சென்ற பிரதமர் ரிஷி சுனக்? தீயாக பரவும் தகவல்.. உண்மை என்ன

Fact Check

oi-Vigneshkumar

லண்டன்: பிரிட்டன் பிரதமராகப் பதவியேற்ற கையோடு முதலில் ரிஷி சுனக் இஸ்கான் கோயிலுக்குச் சென்றதாகத் தகவல் பரவி வருகிறது.

பிரிட்டன் நாட்டின் பிரதமராக இருந்த லிஸ் டிரஸ் எடுத்த சில முடிவுகள் அந்நாட்டின் பொருளாதாரம் சரியக் காரணமாக அமைந்துவிட்டது. இதையடுத்து கட்சிக்குள் அழுத்தம் அதிகரித்தது.

இதையடுத்து அவர் பிரிட்டன் பிரதமர் பதவியில் இருந்து விலகினார். கடந்த மாதம் பிரதமர் பொறுப்பை ஏற்ற லிஸ் டிரஸ், வெறும் 45 நாட்களில் தனது பிரதமர் பதவியை இழந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

"அவர் எப்படி பிரதமராகலாம்!" ரிஷி சுனக்கிற்கு எதிராக இனரீதியான தாக்குதல்.. கமெடியன் நோவா நறுக் பதிலடி

English summary

The Video of Rishi Sunak visiting to ISKCON temple is not new one: Rishi Sunak says he is firm believer of Hindu religion.