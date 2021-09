வேலைதேடும் இளைஞர்களுக்கு சூப்பர் நியூஸ்..! இந்த ஆண்டு மட்டும் 8000 பேரை வேலைக்கு எடுக்கும் அமேசான்

Jobs

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியா முழுவதும் உள்ள 35 நகரங்களிலிருந்து இந்த ஆண்டு மொத்தம் 8000க்கும் மேற்பட்டோரை வேலைக்கு எடுக்க அமேசான் நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளது.

இந்தியாவில் முக்கிய ஆன்லைன் ஷாப்பிங் நிறுவனங்களில் ஒன்று அமேசான். அமெரிக்கா, கனடா என உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கில் அமேசான் தான் டாப்.

ஆனால் இந்தியாவில் பிளிப்கார்ட் நிறுவனத்திற்கும் அமேசானுக்கும் கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது. இதனால் இந்தியாவில் தனது சந்தை இருப்பை அதிகரிக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.

English summary

Amazon is planning to hire more than 8,000 direct workforces across 35 cities this year. Amazon aims for 20 lakh job openings, both direct and indirect, by 2025