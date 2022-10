மாத ஊதியம் ரூ.55 ஆயிரம்.. சென்னையிலேயே மத்திய அரசு பணி.. நாளை கடைசிநாள்.. விண்ணப்பிக்க நல்ல வாய்ப்பு

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கி வரும் பெல் நிறுவனத்தின் சென்னை கிளையில் மாத சம்பளம் ரூ.30 ஆயிரம் முதல் ரூ.55 ஆயிரம் வரையிலான சம்பளத்தில் ஏராளமான பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது.

மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் பாரத் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் (Bharat Electronics Limited or BEL) நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிறுவனம் பெங்களூருவை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கி வருகிறது.

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திர தயாரிப்பில் ஈடுபட்டு வரும் இந்த நிறுவனத்தின் கிளை சென்னையில் அமைந்துள்ளது. இந்த சென்னை நந்தம்பாக்கத்தில் உள்ள கிளையில் காலியாக உள்ளன பல்வேறு பணியிடங்களை நிரப்புவது தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

10ம் வகுப்பு முடித்தாலே போதும்.. ரூ.48,000 மத்திய அரசு வேலை.. கொட்டிக்கிடக்கும் காலிப்பணியிடங்கள்

English summary

A lot of posts are going to be filled in the Chennai branch of the Central Government-controlled Bell Company with a monthly salary of Rs.30,000 to Rs.55,000.