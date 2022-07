மாதம் ரூ.50,000 முதல் ரூ.1.80 லட்சம் வரை சம்பளம்! அழைக்கும் மத்திய அரசு பணி! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Jobs

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நிலக்கரி நிறுவனத்தில் 1000க்கும் அதிகமான காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. மாதம் குறைந்தபட்சம் ரூ.50 ஆயிரம் முதல் அதிகபட்சமாக ரூ.1.80 லட்சம் வரை சம்பளம் வழங்கப்பட உள்ள இந்த பணிக்கு என்ஜினீயரிங், டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பித்து பயன் பெறலாம்.

மத்திய அரசின் நிலக்கரித்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் Coal India Limitedகீழ் கொல்கத்தாவை தலைமையிடமாக கொண்டு Maharatna நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்தியாவின் நிலக்கரி தேவையில் 83 சதவீதத்தை இந்த நிறுவனம் தான் மேற்கொண்டு வருகிறது. இங்கு காலிபணியிடங்கள் நிரப்புவது தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

மழை வேண்டும்.. முதலையை திருமணம் செய்து கொண்ட மேயர்.. மறக்காமல் மூக்கில் முத்தம் வேறு!

English summary

More than 1000 vacancies are to be filled in the coal company under the Union government. A monthly minimum salary of Rs.50 thousand to a maximum of Rs.1.80 lakhs is to be paid. Those who have completed engineering degrees can apply for this job.