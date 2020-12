40000 சம்பளம்.. எக்ஸிம் வங்கி மேலாளர் மேனேஜ்மென்ட் டிரெய்னி பணிகள்!

Corporate Loans & Advances/Project Trade/ Lines of Credit/Internal Credit Audit/Risk Management/Compliance/Treasury and Accounts, Law, International Trade & Finance/Industry/ Country Risk Analysis & Economic Research, IT and HR Disciplines (கார்ப்பரேட் கடன்கள் மற்றும் முன்னேற்றங்கள் / திட்ட வர்த்தகம் / கடன் / உள் கடன் தணிக்கை / இடர் மேலாண்மை / இணக்கம் / கருவூலம் மற்றும் கணக்குகள், சட்டம், சர்வதேச வர்த்தகம் மற்றும் நிதி / தொழில் / நாட்டின் இடர் பகுப்பாய்வு மற்றும் பொருளாதார ஆராய்ச்சி, தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் மனிதவள மேம்பாட்டு துறை) உள்பட மொத்தம் 60 காலியிடங்கள் உள்ளன.

English summary

Export-Import Bank of India (EXIM Bank) has invited applications for recruitment to the post of Management Trainee (MT). Eligible and interested candidates can apply online on official website