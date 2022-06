ரூ.45 ஆயிரம் சம்பளத்தில் அரசு வேலை! அழைக்கும் இந்திய அணுசக்தி துறை! விண்ணப்ப தேதி முடிய போகுது

Jobs

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்திய அணுசக்தி துறையில் பல்வேறு காலியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. இதற்கான அறிவிப்பில் ரூ.21 ஆயிரம் முதல் ரூ.45 ஆயிரம் வரை மாத சம்பளமாக வழங்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பம் செய்ய ஜூன் 14 கடைசிநாளாகும்.

இந்திய அணுசக்தி துறையில் காலியிடங்கள் நிரப்ப முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மத்திய பிரதேச மாநிலம் இந்தூரில் ராஜா ராமன்னா மேம்பட்ட தொழில்நுட்ப மையம் செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்த மையமானது மத்திய அணுசக்தி துறையின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு பல்வேறு காலி பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு உள்ளது. அதன்படி மொத்தம் 80 பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன.

English summary

Various vacancies in the Indian nuclear industry are to be filled. The notice states that the monthly salary will be between Rs 21,000 and Rs 45,000. June 14 is the last day to apply.