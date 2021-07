பிஇ, பிடெக் பட்டாதாரிகளே! தமிழக அரசின் ஐ.டி. துறையில் செம வேலைவாய்ப்புகள்-ஆக.5 வரை விண்ணப்பிக்கலாம்

Jobs

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: தமிழக அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் (Dept. of Information Technology) இ-ஆளுமை இயக்குநரகம் (Tamil Nadu e-Governance Agency) பல்வேறு வேலைவாய்ப்புகளுக்கான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த பணிகளுக்கு ஆகஸ்ட் 5-ந் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.

மக்களிடம் இருந்து தமிழக அரசு பெறுகிற விண்ணப்பங்களுக்கு குறை தீர்க்கும் பணிகளுக்காக இ-ஆளுமை இயக்குநரகம் பல்வேறு காலி பணியிடங்களை நிரப்புகிறது.

காலி பணியிடங்களும் எண்ணிக்கையும்:

Senior Business Analyst - 1

Project Manager 1

Full Stack Dev Lead/Architect 1

Cloud Solutions Architect 1

Web Content Admin 1

Senior Software Developer - Android/IOS 2

Senior Software Developer - Web Front-end (React/Angular) 4

Tech Lead - Backend Services (Node.js/JS) 2

Senior Software Developer - Backend(Core Java) 1

Architect - AI/ML 1

Data Architect 1

Data Scientist 2

AI/ML Engineer 1

Business Consultant - Blockchain 1

Architect - Blockchain Backbone 1

Blockchain Applications Lead 1

Lead Developer - Blockchain 2

Tech Lead - GIS 1

Tech Lead - Remote Sensing 1

Tech Lead DB Integration / Database Developer 1

Junior Solution Architect - Backend (Core Java) 1

Tech Lead Service Integration - Java/JS Web Development Framework 1

Tech Lead Portal - Front-end (React/Angular) 1

Senior System Analyst - Software Development Engineer in Test (SDET) 1

System Analyst - UI/UX Designer 1

Database Administrator / Developer 1

Senior Programmer 2

Programmer 1

Assistant Programmer 1

கல்வித் தகுதிகள்: பொதுவாக அனைத்து பணிகளுக்கும் BE / B Tech / MCA / MSc / ME / M Tech அத்துடன் துறைசார்ந்த அனுபவம்

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

முதலில் https://tnega.tn.gov.in/careers என்ற இணையளத்தில் நீங்கள் அப்ளை செய்ய விரும்பும் பணிக்கான லிங்க்கை கிளிக் செய்ய வேண்டும்.

அதில் கல்வித் தகுதி, அனுபவம், பணி விவரங்கள் அனைத்தும் விரிவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அவற்றை முழுமையாகப் படித்துவிட்டு அப்பணி உங்களுக்கு ஏற்புடையது எனில் அதே பக்கத்தின் கடைசியில் உள்ள லிங்க்கை கிளிக் செய்து விண்ணப்பிக்கலாம்.

அனைத்து பணிகளுக்கும் ஆகஸ்ட் 5-ந் தேதி வரை ஆன்லைனில் மட்டுமே விண்ணபிக்கலாம்.

English summary

Tamil Nadu e-Governance Agency, functioning under Dept. of Information Technology, Govt. of TN, is looking for people for various roles as part of its mission to provide high quality online delivery of services to people.