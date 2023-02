மாதஊதியம் ரூ.19,000 முதல் ரூ.1.30 லட்சம்.. 1083 காலியிடங்களை நிரப்பும் டிஎன்பிஎஸ்சி.. புதுஅறிவிப்பு

தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு துறைகளில் காலியாக உள்ள ஜூனியர் டிராப்டிங் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டுள்ளது.

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்புகள் டிஎன்பிஎஸ்சி சார்பில் தொடர்ந்து வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் தற்போது ஜூனியர் டிராப்டிங் ஆபிசர் பணிகளுக்கான 1083 இடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு இன்று வெளியாகி உள்ளது. தகுதி மற்றும் விருப்பம் உள்ளவர்கள் இந்த பணிக்கு விண்ணப்பம் செய்யலாம். பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மாதம் குறைந்தபட்சமாக ரூ.19 ஆயிரத்து 500 முதல் அதிகபட்சமாக ரூ.1 லட்சத்து 30 ஆயிரத்து 400 வரை சம்பளம் வழங்கப்பட உள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பல்வேறு துறைகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம்(டிஎன்பிஎஸ்சி) சார்பில் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. 2023ம் ஆண்டில் நடத்தப்பட உள்ள தேர்வுகள் மற்றும் நிரப்பப்பட உள்ள பணியிடங்கள் குறித்த பட்டியல் கடந்த ஆண்டு இறுதியில் வெளியிடப்பட்டது.

இந்த பட்டியலின் அடிப்படையில் தேர்வுகள் நடத்தவும், ஆட்சேர்ப்புக்கான அறிவிப்புகளையும் டிஎன்பிஎஸ்சி தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் சமீபத்தில் சுற்றுலா அலுவலர், நூலகர், மாவட்ட நூலக அதிகாரி உள்ளிட்ட பணிகளுக்கான அறிவிப்புகள் வெளியாகின. அந்த வரிசையில் தற்போது டிஎன்பிஎஸ்சி சார்பில் புதிய அறிவிப்பு ஒன்று இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஒருங்கிணைந்த பொறியியல் துணை சேவைகள்(Combined Engineering Subordinate Services) பணிகளுக்கான அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது. அதன் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

English summary

Notifications for filling up the vacant posts in various departments in Tamilnadu are regularly published by TNPSC. In that regard, the notification for filling 1083 posts for Junior Drafting Officer jobs has been released today. Eligible and willing candidates can apply for this job. The minimum monthly salary of Rs. 19 thousand 500 to the maximum of Rs. 1 lakh 30 thousand 400 will be given to the candidates.