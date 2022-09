ஆசியகோப்பை கிரிக்கெட்.. பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக கோஷம்.. வலைதளங்களில் பதிவு.. பரபரப்பில் கர்நாடகா

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி நடக்கும் நிலையில் பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக கோஷமிட்டு சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு 3 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

ஆசிய கோப்பைக்கான டி20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை, வங்கதேசம், ஆப்கானிஸ்தான், ஹாங்காங் ஆகிய அணிகள் பங்கேற்றன.

இதில் கிரிக்கெட் உலகில் ைஹவோல்டேஜ் போட்டி என கூறப்படும் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் இரண்டு முறை மோதின.

English summary

The police have registered a case against 3 people for posting slogans in support of Pakistan on social media during the Asia Cup cricket match.