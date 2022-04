ஸ்கூலுக்கு வரும்போது பைபிள் கட்டாயம்! உத்தரவு போட்ட நிர்வாகம்! களமிறங்கிய தேசிய குழந்தைகள் நல ஆணையம்

Bangalore

பெங்களூர்:பெங்களூரில் உள்ள ரிச்சர்ட் நகர் தனியார் பள்ளியில் மாணவர்கள் கட்டாயம் கிறிஸ்தவர்களின் புனித நூல் பைபிள் எடுத்து வர வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இதுபற்றிய விசாரணை நடத்தி 7 நாட்களில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய பெங்களூர் கலெ க்டருக்கு தேசிய குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கர்நாடக பியூ கல்லூரிகளில் ஹிஜாப் பிரச்சனை வெடித்தது. இது பெரும் சர்ச்சையான நிலையில் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை தொடர்ந்து கல்வி நிறுவனங்களில் அமைதி நிலவி வருகிறது.

இந்நிலையில் தான் பெங்களூரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் மாணவர்கள் கட்டாயம் பைபிள் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

Students at Richard Nagar Private School in Bangalore have been ordered to bring a Christian Bible. The National Commission for the Protection of Child Rights has directed the Bangalore Collector to file a report within 7 days of the inquiry.