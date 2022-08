ஹிந்தியை திணிக்க முயலும் பாஜக! அமித்ஷா நிகழ்ச்சி பேனரால் மீண்டும் புகையும் கர்நாடகா!கடும் எதிர்ப்பு!

Bangalore

பெங்களூர்: மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா மூலம் மீண்டும் கர்நாடகத்தில் ஹிந்தி திணிப்பு பிரச்சனை எழுந்துள்ளது. இந்த விவகாரத்தை கர்நாடக காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சித்தராமையாக கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு ஹிந்தி மொழியை திணிக்க முயற்சிப்பதாக குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன. இதில் திமுக முன்னிலையில் உள்ளது. இதேபோல் கர்நாடகத்திலும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஹிந்தி திணிப்பு எனக்கூறி கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றனர்.

குறிப்பாக ஏப்ரல் மாதம் டெல்லியில் பாராளுமன்ற அலுவல் மொழி கமிட்டியின் 37வது கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் உள்துறை அமைச்சர் பங்கேற்றிருந்தார். அப்போது அவர் ஹிந்தி மொழி குறித்து பேசியது பெரும் சர்ச்சையானது.

