ஊபர் டிரைவரிடமிருந்து வந்த ஒரு மெசேஜ்.. உற்று பார்த்து உடனே ட்ரிப் கேன்சல் செய்த பெண்.. ஏன் தெரியுமா?

பெங்களூரில் ஊபர் வாடகை கார் டிரைவர் அனுப்பிய ஒரு மெசேஜால் பெண் வாடிக்கையாளர் ட்ரிப் கேன்சல் செய்தார். தற்போது அது இணையதளத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெங்களூரில் பெண் ஒருவர் ஊபர் காரில் பயணிக்க முன்பதிவு செய்தார். ஆனால் ஊபர் கார் டிரைவர் பெண் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பினார். அந்த மெசேஜை உற்றுப்பார்த்த பெண் உடனே ட்ரிப் கேன்சல் செய்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. இந்நிலையில் தான் அந்த ஊபர் டிரைவருக்கும், பெண் வாடிக்கையாளருக்கும் இடையே நடந்த சார்ட் ட்விட்டரில் வெளியாகி உள்ளது. இதை பார்த்த பலரும் ஊபர் டிரைவரையும், அந்த பெண்ணையும் பாராட்டி வருகின்றனர். அப்படி என்ன நடந்தது?

இந்தியாவின் பல்வேறு முக்கிய நகரங்களில் பொதுமக்கள் தாங்கள் செல்ல வேண்டிய இடங்களுக்கு விரைவாக செல்ல வாடகை ஸ்கூட்டர், வாடகை கார்க வசதிகள் உள்ளன.

பெங்களூர், மும்பை, டெல்லி உள்பட பல்வேறு முக்கிய நகரங்களில் ஓலா, ஊபர் உள்பட ஏராளமான நிறுவனங்களின் வாடகை கார் சேவைகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன.

English summary

A woman booked an Uber ride in Bangalore. But the Uber car driver told the female customer who had booked to cancel the trip because I am sleepy. An incident occurred where the woman who saw this message immediately canceled the trip. In this case, the chart between the Uber driver and the female customer has been released on Twitter. Many people who have seen this are praising the Uber driver and the woman.