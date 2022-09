எட்டே மாசம்.. எகிறும் கர்நாடகா “தேர்தல் ஜுரம்”! ரேசில் முந்தும் “டிகே”! ஒரே சாதிக்குள் போட்டி

Bangalore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

பெங்களூரு: கர்நாடகா மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் இன்னும் 8 மாதங்களில் நடைபெற இருக்கும் சூழலில் கவுடா சமுதாயத்தை சேர்ந்த 2 தலைவர்கள் முதலமைச்சர் பதவிக்காக போட்டியிட இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற கர்நாடக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சிக்கு முதலமைச்சர் பதவியை விட்டுக்கொடுத்தது காங்கிரஸ்.

இதனால் பதவியேற்ற முதல்நாளே எடியூரப்பா நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்துவதற்கு முன்பே பதவியும் விலகினார். குமாரசாமி முதலமைச்சரானா. ஆனால், அடுத்த ஆண்டே 2019 ல் கர்நாடக காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏக்களை கவர்ந்த பாஜக அவர்களை பதவி விலக செய்தது.

English summary

Karnataka Assembly Election 2023 nearly in 8 months. BJP Fight between same gowda caste which is JDS leader and former Cheif Minister Kumarasamy and Congress state president and former minister DK Shivakumar.