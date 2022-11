குஜராத் பாணியில் ஷிப்ட்டாகும் கர்நாடக அரசியல்.. பொது சிவில் சட்டம் வரும்.. பசவராஜ் பொம்மை ஒரே போடு!

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடகாவில் பொது சிவில் சட்டம் அமலாக்குவது குறித்து அரசாங்கம் தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டிருப்பதாக அம்மாநில முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை தெரிவித்துள்ளார்.

2024 மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜக மீண்டும் வெற்றி பெற்றால் நாடு முழுவதும் பொது சிவில் சட்டம் அமல்படுத்தப்படும் என பரவலாக பேச்சு எழுந்துள்ள நிலையில், கர்நாடகா முதல்வர் இவ்வாறு பேசியிருப்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

இந்த பொது சிவில் சட்டத்தை அமல்படுத்துவது குறித்து அசாம், உத்தராகண்ட் ஆகிய பாஜக ஆளும் மாநிலங்கள் வெளிப்படையாக பேசி இருந்த சூழலில், தற்போது அந்த வரிசையில் கர்நாடகாவும் இணைந்துள்ளது.

Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai said that his government was thinking on how to implement uniform civil code in the state.