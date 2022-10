அதுவும் 'லிப் டூ லிப்..' இளைஞரால் டென்ஷனான நாகப் பாம்பு.. அடுத்து என்ன நடந்தது தெரியுமா?

Bangalore

oi-Jackson Singh

பெங்களூர்: பாம்புக்கு முத்தம் கொடுக்க முயன்ற இளைஞரை அந்த பாம்பு உதட்டில் கடித்து வைத்ததில் அவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

பாம்பை பிடிக்கப் போன போது, கெத்தாக ஏதாவது செய்ய நினைத்து இளைஞர் செய்த காரியும் அவரது உயிருக்கே அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளது.

மிகவும் ஆபத்தாக கருதப்படும் பாம்பை எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என பல அறிவுறுத்தல்களை அரசாங்கமும், அதிகாரிகளும் வழங்கி வரும் போதிலும், பப்பிளிசிட்டிக்காக சிலர் இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு பின்னர் உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளும் சம்பவங்கள் தொடர்கதையாகி வருகின்றன.

சாலையின் குறுக்கே கிடந்த10 அடி நீள பாம்பு.. ஒரே செகண்ட் தான்..அலேக்காக தூக்கிய நபர்.. பரவும் வீடியோ!

English summary

In a shocking incident in Karnataka, A cobra snake had bitten a man in his lips after he tried to kiss the snake which he caught. He is now stable in hospital.