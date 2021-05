வானத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தால்.. சூரியனை சுற்றி கலராக ஒளி வட்டம்.. பூரித்துப்போன பெங்களூர் மக்கள்

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: வானத்தை நிமிர்ந்து இன்று, சூரியனைப் பார்த்த பெங்களூர்வாசிகளுக்கு அதிசயம் காத்திருந்தது. மிகவும் அரிதாக நிகழக்கூடிய வானவில் நிறத்திலான ஒரு வட்டம் சூரியனை சுற்றி அழகுற காட்சியளித்ததுதான் இதற்கு காரணம்.

இந்த சூப்பர் காட்சியை புகைப்படமாக பிடித்து சமூக வலைத்தளங்களில் பகிர்ந்து வருகின்றனர் நெட்டிசன்கள்.

சூரியனை சுற்றி வானவில் தோன்றினால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கிறது இந்த காட்சி. இதனை, சன் ஹாலோ என்று சொல்கிறார்கள்.

English summary

What is Sun Halo: A bright 'Halo' around the sun was spotted in the sky around noon in Bengaluru on Monday. Locals enjoyed the spectacle in the sky, which looked as colourful as the colour of a rainbow.