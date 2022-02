சீருடை நிறத்தில் ஹிஜாப் அணிய அனுமதி கிடைக்குமா: கர்நாடகா ஹைகோர்ட்டில் இன்று மீண்டும் விசாரணை

Bangalore

oi-Jeyalakshmi C

பெங்களூர்: ஹிஜாப் விவகாரம் கர்நாடகாவில் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ள நிலையில், அனைத்து மாணவர்களும் மத அடையாள ஆடைகளை அணிந்து வர தடை விதித்துள்ள மாநில உயர்நீதிமன்றம், இந்த மனுக்கள் மீதான விசாரணையை இன்று மீண்டும் நடத்த உள்ளது. மாணவிகள் சீருடை அணிய மறுக்கவில்லை என்றும் சீருடை நிறத்திலேயே ஹிஜாப் அணிய அனுமதிக்க வேண்டும் என்று மட்டுமே கோருவதாக வழக்கறிஞர்கள் வாதத்தை முன்வைத்துள்ளனர்.

கர்நாடக மாநிலத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இஸ்லாம் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து வரும் விவகாரம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தது. இந்து மாணவிகள் காவித்துண்டு அணிந்து வரவே போராட்டங்கள் வெடித்தன. ஒரு கல்வி நிறுவனத்தில் தேசிய கொடிக்கம்பத்தில் காவிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது.

இதனையடுத்து நிலைமையை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்தார் அம்மாநில முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை. கடந்த வாரம் விடுமுறைக்கு பிறகு கர்நாடகாவில் 10ம் வகுப்பு வரை மீண்டும் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டன. இந்த நிலையில் பல மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து கொண்டு பள்ளிக்கு வந்தனர்.

ஹிஜாப் என்பது அடிப்படை உரிமைகளில் ஒன்றா? ஹைகோர்ட்டில் அனல் பறந்த வாதம்! விசாரணை நாளைக்கு ஒத்திவைப்பு

English summary

As the hijab issue has taken shape in Karnataka, the state high court, which has banned all students from wearing religious identity attire, is scheduled to hear the petitions again today. Proponents of her case have been working to make the actual transcript of this statement available online.