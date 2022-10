விளையாட்டுக்கு அளவே இல்லாம போச்சு! ஓடும் காரில் பட்டாசு வெடித்து இளைஞர்கள் அட்டகாசம்..பரவும் வீடியோ!

Chandigarh

சண்டிகார்: அரியானா மாநிலம் குருகிராம் பகுதியில் இளைஞர்கள் சிலர் காரின் பின்பக்கம் பூட் ஸ்பேஸ் பகுதியில் பட்டாசுகளை வைத்து வெடிக்க வைக்கும் காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகின்றன. இது தொடர்பாக 3 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

தீபாவளி பண்டிகையின் போது சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பட்டாசுகள் வெடித்து கொண்டாடுகின்றனர்.

இப்படி கொண்டாட்டங்கள் ஒருபுறம் இருக்க பலரின் கவனங்களை பெறுவதற்காக ஒருசிலர் பட்டாசுகளை விதவிதமாக வெடிக்கின்றனர்.

In the Gurugram area of ​​Haryana, the scenes of some youngsters setting firecrackers in the back boot space of a car and exploding them are spreading rapidly on social media. Police have arrested 3 people in this connection.