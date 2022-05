இப்படி எல்லாம் கூட பண்ணுவாங்களா! ஜெயிலில் அரண்டு போய் நின்ற அதிகாரிகள்.. தொக்காக மாட்டிய எஸ்.பி!

Chandigarh

oi-Nantha Kumar R

சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநிலத்தில் உள்ள சிறையில் கைதிகளுக்கு 50 கிராமுக்கு குறைவான எடையில் சப்பாத்தி வழங்கியதோடு, எலுமிச்சை பழம் வாங்காமல் போலியாக கணக்கு காட்டிய சிறை கண்காணிப்பாளர் அதிரடியாக சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.

கோடைக்காலம் துவங்கிய நிலையில் இந்தியாவில் வெயில் அதிகமாக உள்ளது. கடந்த காலங்களை விட இந்த ஆண்டு கோடைக்காலத்தில் வெப்பம் அதிகரிக்கும். பல்வேறு மாநிலங்களில் அனல்காற்று வீசும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

கோடை வெயில் அதிகரிப்பால் நாட்டில் இயற்கை பானம், பழச்சாறுகளை நாடும் பொதுமக்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் சில இடங்களில் எலுமிச்சை பழங்களின் விலைகள் அதிகரித்து உள்ளன.

இந்த விலை உயர்வை பயன்படுத்தி பஞ்சாப் சிறை அதிகாரிகள் மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளார். முறைகேடு, ஊழல் செய்தவருக்கு சிறை தண்டனை விதிக்கும் நிலையில் சிறையில் பணியாற்றும் அதிகாரியே குற்றம் செய்திருக்கும் இந்த சம்பவம் பற்றிய விபரம் வருமாறு:

English summary

A jail officer in Punjab has been suspended over allegations of misusing funds allocated for inmates' diet, including a charge of adding fake entries for purchase of lemons and chapati cooked in the jail weighed less than 50 grams.