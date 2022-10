மசூதியை அடித்து நொறுக்கிய கும்பல்.. தொழுகை செய்தவர்களுக்கு கொலை மிரட்டல்.. அரியானாவில் பதற்றம்

Chandigarh

சண்டிகர்: அரியானா மாநிலம் குருகிராமில் திடீரென்று மசூதிக்குள் நுழைந்த கும்பல் மக்களை அடித்து கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர். அதோடு மசூதியை சேதப்படுத்திவிட்டு அங்கிருந்து சென்ற சம்பவம் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்தியாவில் சமீப காலமாக வெறுப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் சிலர் பேசி வருகின்றனர். குறிப்பிட்ட ஜாதி, மதம் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் சிலர் கூறும் கருத்துகள் கொந்தளிப்பான சூழலை ஏற்படுத்தி விடுகிறது.

கர்நாடகா, உத்தர பிரதேசம், டெல்லி உள்பட பல மாநிலங்களில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. இந்நிலையில் தான் தற்போது அரியானா மாநிலத்தில் அதிர்ச்சி சம்பவம் ஒன்று நடந்துள்ளது. அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

A mob suddenly entered a mosque in Gurugram, Haryana, beating people and threatening to kill them. Besides, the incident of damaging the mosque and leaving there has caused tension.