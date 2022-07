உனக்கு 32.. எனக்கு 48.. 2வது திருமணத்தில் பஞ்சாப் முதல்வர் பகவந்த் மான்! யார் இந்த குர்ப்ரீத் கவுர்?

Chandigarh

oi-Nantha Kumar R

சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநில முதல்வரான பகவந்த் மான் தனது 48 வயதில் 2வது திருமணம் செய்து கொள்கிறார். இவர் கரம் பிடிக்க உள்ள 32 வயது குர்ப்ரீத் கவுர் விவசாயியின் மகளாக பிறந்து டாக்டர் படிப்பை முடித்தவர் உள்ளிட்ட முக்கிய தகவல்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன.

பஞ்சாப் மாநில சட்டசபைக்கு கடந்த பிப்ரவரியில் தேர்தல் நடந்தது. இதில் ஆம்ஆத்மி கட்சி வெற்றி பெற்று ஆட்சியை கைப்பற்றியது.

மொத்தமுள்ள 117 தொகுதிகளில் 92ல் ஆம்ஆத்மி கட்சி அமோக வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம் டெல்லியை தொடர்ந்து பஞ்சாப்பிலும் ஆம்ஆத்மி ஆட்சி கட்டிலில் அமர்ந்தது.

பஞ்சாப் முதல்வர் பக்வந்த் மானுக்கு இன்று 2வது திருமணம்.. கெஜ்ரிவால் வருகிறார்.. பூரிப்பில் சண்டிகர்

