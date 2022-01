சித்துவுக்கே சித்து வேலை காட்டிய சன்னி.. முதல்வர் ரேசில் முன்னிலை - பரபர பஞ்சாப் காங்கிரஸ்

Chandigarh

சண்டிகர்: பஞ்சாபில் பிரதமரின் பாதுகாப்பு குறைபாடு விவகாரத்திற்குப் பிறகு பஞ்சாப் முதல்வர் சரண்ஜித் சிங் சன்னிக்கு ஆதரவு பெருகி உள்ள நிலையில் முதல்வர் வேட்பாளராக நவ்ஜோத் சிங் சித்து, முதல்வர் சரண்ஜித் சிங் ஆகிய இருவரில் யாரை மக்கள் முன் நிறுத்துவது என காங்கிரஸ் கட்சி குழப்பமடைந்து உள்ளதாகவும், சுழற்சி முறையில் முதல்வர் பதவியை கொடுக்கலாமா எனவும் காங்கிரஸ் தலைமை ஆலோசித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன

பஞ்சாப் முதல்வராக இருந்த கேப்டன் அமரிந்தர் சிங் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்த நிலையில் அடுத்த முதல்வராக யாரை தேர்வு செய்வது என காங்கிரஸ் தலைமை குழப்பமடைந்தது. பல்வேறு பெயர்கள் முதல்வர் பதவிக்கு பரிசீலிக்கப்பட்ட நிலையில் யாரும் எதிர்பாராத விதமாக அமரிந்தர் சிங் அமைச்சரவையில் தொழில்நுட்பக் கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்த சரண்ஜித் சிங் சன்னி முதல்வராக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

முன்னதாக பாஜகவிலிருந்து விலகி பஞ்சாப் மாநில காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தாவிய நவ்ஜோத் சிங் சித்து கடந்த ஆண்டு பஞ்சாப் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். அமரிந்தர் சிங் தரப்பு சித்து தரப்பு என இரு பிரிவாக காங்கிரஸ் கட்சியினர் பிரிந்து செயல்பட்டதால் அக்கட்சி பலவீனமடைந்தது தொடர்ந்து அமர்சிங் பதவி விலகியது அடுத்தடுத்து ட்விஸ்டுகளுக்கு பிறகு தற்போது மீண்டும் ஒரு ட்விஸ்ட்டை சந்தித்துள்ளது காங்கிரஸ் கட்சி.

மோடி பாதுகாப்பில் குளறுபடி என நாடகம்-பஞ்சாப் அரசை டிஸ்மிஸ் செய்ய சதி... முதல்வர் சரண்ஜித் சிங் சன்னி

As support for Punjab Chief Minister Saranjit Singh Sunny grows in the wake of the Prime Minister's lack of security in Punjab, the Congress leadership is reportedly confused as to which of the two candidates to field, Navjot Singh Sidhu and Chief Minister Saranjit Singh, and whether to give him the post in rotation.