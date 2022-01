இத்தாலியில் இருந்து இந்தியாவிற்கு கொத்தாக வந்த கொரோனா.. ஒரே விமானத்தில் வந்த 125 பேருக்கு பாதிப்பு

Chandigarh

oi-Rajkumar R

சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸ் விமான நிலையத்திற்கு இத்தாலியில் இருந்து வந்த விமானத்தில் பயணம் செய்த 125 பயணிகளுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு இருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கொரோனா மூன்றாவது அலை இந்தியாவில் தொடங்கியுள்ளதாக நிபுணர்கள் கூறியுள்ள நிலையில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை மின்னல் வேகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது. தினசரி பாதிப்பு 10 ஆயிரத்திற்குள் இருந்த நிலையில் தற்போது தினசரி பாதிப்பு ஒரு லட்சத்தை கடந்துள்ளது. இந்தியாவில் குறிப்பாக டெல்லி மும்பை சென்னை உள்ளிட்ட பெருநகர பகுதிகளில் நாளுக்கு நாள் பல மடங்கு வேகத்தில் மக்கள் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

இந்தியாவில் கொரோனா புதிய உச்சம் - ஒரே நாளில் 1,16,836 பேருக்கு பாதிப்பு

குறிப்பாக வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கு ஒருநாள் மற்றும் ஓமிக்ரான் பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் இத்தாலி நாட்டில் இருந்து பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸ் விமான நிலையத்திற்கு வந்த விமானத்தில் பயணம் செய்த பயணிகள் 125 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு இருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

English summary

The confirmation of corona infection to 125 passengers on a flight from Italy to Amritsar Airport in Punjab has come as a shock.