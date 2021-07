பஞ்சாப்.. ஆம் ஆத்மி சூப்பர் மூவ்.. அகாலி தளமும் செம போட்டி.. காங்கிரஸ் சண்டையால் யாருக்கு லாபம்?

Chandigarh

oi-Veerakumar

சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநில அரசியலில், காங்கிரஸ் VS காங்கிரஸ் என்ற நிலைமை உருவாகியிருக்கிறது.

பஞ்சாப்பில் அடுத்த ஆண்டு துவக்கத்தில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் அங்கு ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சி, முதல்வர் கேப்டன் அமரீந்தர் சிங் விருப்பத்துக்கு மாறாக மாநில காங்கிரஸ் தலைவராக நவ்ஜோத் சிங் சித்துவை நியமனம் செய்து இருக்கிறது.

சோனியா காந்திக்கு கடிதம் மூலமும் தொலைபேசி வாயிலாகவும் சித்து நியமனத்தை எதிர்த்து தனது கருத்தை அமரீந்தர் சிங் பதிவு செய்து இருந்தாலும் கூட சுத்தமாக அவர் கருத்து எடுபடவில்லை.

அமரீந்தர் சிங் எதிர்ப்புக்கு மத்தியில்.. பஞ்சாப் காங்கிரஸ் தலைவராக நவ்ஜோத் சிங் சித்து நியமனம்!

English summary

Congress vs Congress situation continues in Punjab where assembly election will be held on 2022. This in fight will be seen as a chance for Aam Aadmi party and Akali dal party.