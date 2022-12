அண்ணாத்த “ஃபர்ஸ்டு”.. அரசியலுக்கு “ரெஸ்டு” - ரஜினியின் 3 பக்க கடிதத்தை மறக்க முடியுமா? FLASH BACK

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: 30 ஆண்டுகளாக ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவார் என்ற நம்பிக்கையோடு காத்திருந்த அவரது ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றம் தரும் அறிவிப்பை கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் அவர் வெளியிட்ட நாள் இன்று. "அரசியலுக்கு வர முடியவில்லை என்பதை மிகுந்த வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதை அறிவிக்கும் போது எனக்கு ஏற்பட்ட வலி எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும்." என்று தன்னுடைய அரசியலுக்கு அவரே முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்.

2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் அரசியல் கட்சியை தொடங்குவேன் என்று அறிவித்த நடிகர் ரஜினிகாந்த், 2020 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 29 ஆம் தேதி வெளியிட்ட அறிக்கை அவரது ரசிகர்களை பேரதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

அதில், "என்னை வாழவைக்கும் தெய்வங்களான தமிழக மக்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கம், ஜனவரியில் கட்சி தொடங்குவேன் என்று அறிவித்து மருத்துவர்களின் அறிவுரையையும் மீறி 'அண்ணாத்த' படப்பிடிப்பில் கலந்து கொள்ள ஹைதராபாத் சென்றேன்.

English summary

Before 2 years ago today is the day Rajinikanth made a disappointing announcement that he is quitting politics to his fans. They had been waiting for him to enter politics over 30 years.