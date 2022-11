திமுக இளைஞரணியில் புதிய படை! உதயநிதி ஸ்டாலினோடு கரம் கோர்க்கும் புதிய நிர்வாகிகள் யார்?

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: திமுக இளைஞரணி செயலாளராக மீண்டும் உதயநிதி ஸ்டாலின் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவருடன் இணைந்து செயலாற்றக் கூடிய துணைச் செயலாளர்களாக புதிய படை ஒன்று களமிறக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆர்.டி.சேகர், பைந்தமிழ் பாரி, அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ், தாயகம் கவி, ஆகியோர் திமுக இளைஞரணி துணைச் செயலாளர் பொறுப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு 9 பேர் புதிய துணைச் செயலாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.

ஜோயல், ரகு, இளையராஜா, அப்துல் மாலிக், பிரகாஷ், பிரபு, சீனிவாசன், பிரதீப் ராஜா, ஆனந்தகுமார் ஆகியோர் தான் இனி திமுக இளைஞரணி துணைச் செயலாளர்களாக உதயநிதி ஸ்டாலினோடு இணைந்து பணியாற்றவுள்ளார்கள்.

English summary

While Udhayanidhi Stalin has been re-appointed as the DMK Youth Secretary, a new force has been fielded as deputy secretaries to work with him.