கேப்டன் சார் கர்ணன்! நீங்க செய்த புண்ணியமும் எங்காத்தா மீனாட்சியும் குணப்படுத்தும்! நெகிழ்ந்த சூரி!

Chennai

சென்னை : உடல்நலக் குறைவால் சிகிச்சை பெற்று வரும் தேமுதிக தலைவரும், நடிகருமான 'கேப்டன்' விஜயகாந்த், ஆஃபீஸ்ல அடுப்பு எரியாத நாளே இல்லையும், அவர் செய்த புண்ணியமும் மீனாட்சி அம்மனும் அவரை விரைவில் குணப்படுத்தும் என நடிகர் சூரி உருக்கமாக பதிவிடுள்ளார்.

தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு தீவிர அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கியுள்ளார். இதற்கிடையே நீரிழிவு நோய் காரணமாக சமீபத்தில் அவரது வலது கால் விரல்கள்அகற்றப்பட்டன.

நீண்ட வருடங்களாக இருக்கும் நீரிழிவு பிரச்சினையால் அவரது வலது காலில் உள்ள விரல் பகுதியில் ரத்த ஓட்டம் சீராக இல்லாததால் மருத்துவர்களின் ஆலோசனைப்படி நேற்று விரல் அகற்றப்பட்டது. இதனையடுத்து அவருக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

Actor Soori is says that Captain Vijayakanth, the leader and actor of Temujin, who is receiving treatment due to ill health, will soon be cured by the blessings he has done and madurai Meenakshi