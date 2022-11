அஜித்துடன் மோதல்.. ரசிகர்களை உசுப்பேற்றும் விஜய்! திடீர் சந்திப்பு ஏன்? சினிமா பத்திரிகையாளர் பிஸ்மி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: நடிகர் விஜய் தனது மக்கள் இயக்க நிர்வாகிகளுடன் 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திடீரென சந்திப்பு நடத்துவது அஜித்தின் துணிவு படத்துடன் மோதும் வாரிசு படத்திற்காக ரசிகர்களை உசுப்பேற்றும் செயல் என சினிமா பத்திரிகையாளர் பிஸ்மி தெரிவித்து உள்ளார்.

விஜய் போன்ற நடிகர்களுக்கு ரசிகர்கள் மீது கரிசனம் வெளியாவது அவர்களுடைய திரைப்படங்கள் ரிலீசாகும் நேரத்தில்தான். இந்த சந்திப்பு கூட வாரிசு படத்தோடு தொடர்புடையதாகவே நான் நினைக்கிறேன்.

பனையூரில் பலமுறை ரசிகர்கள் சந்திப்பு நடந்தாலும் விஜய் வராமல் புஸ்ஸி ஆனந்த் தான் அவர்களை சந்தித்து வருகிறார். இன்று விஜய் வருவதன் நோக்கம் வாரிசு வெளியாகும் நாளில் துணிவு படமும் வெளியாவதால்தான்.

English summary

Actor Vijay's sudden meeting with his People's Movement executives after 5 years is an act of energizing the fans for the successor film which will clash with Ajith's Thadvu, according to film journalist Bismi.